Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, в котором содержатся меры помощи бизнесу в Самаре из-за коронавируса. В постановлении главы региона о мерах поддержки пострадавшего из-за коронавируса бизнеса прописаны все основные моменты. Руководство области определило перечень отдельных сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также утвердило первоочередные меры поддержки предпринимателей, оказавшихся в зоне риска из-за коронавируса.
В список сфер, наиболее пострадавших от коронавируса, вошли сухопутный пассажирский транспорт, гостиничный бизнес и туристическая отрасль, рестораны, кафе, общепит, дополнительное и частное образование, сферы спорта, искусства и культуры, отдыха и развлечений, а также предприятия, которые занимались оказанием персональных услуг – химчистки, мастерские по ремонту компьютеров, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры и т.д.
Эти предприятия могут рассчитывать на налоговые льготы, в том числе послабления по транспортному налогу, а также на льготы по уплате аренды в том случае, если они арендуют государственное или муниципальное имущество.
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ИСТОЧНИК KP.RU