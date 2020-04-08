Налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса: кому положены, как получить

8 Апр 2020 2020-04-08T15:44:17+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о поддержке предпринимателей, в котором указано, кому положены налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса и как их получить.

Налоговые каникулы для бизнеса положены представителям отраслей, наиболее пострадавшим от коронавируса. Для гостиниц и отелей, которые применяют упрощенную систему налогообложения, на 2020 год будут снижены налоговые ставки до 1%. Это касается как налога на доходы, так и налога на доходы за вычетом расходов. Кроме того, гостиничный бизнес сможет получить субсидию на компенсацию расходов по уплате налога на имущество. Правда, такую субсидию дадут только тем, кто не снижал численности работников.

Организации и предприниматели, которые зарабатывали на жизнь предоставлением автобусов для экскурсий и обслуживания туристов, получат льготы по транспортному налогу. Ставка этого налога для них на 2020 год в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (выше 147,1 кВт) будет равна нулю.

Помогут не только гостиничному и экскурсионному бизнесу. В список сфер, наиболее пострадавших от коронавируса, вошли еще пассажирский транспорт, туризм, общепит, дополнительное и частное образование, организации спорта, культуры и развлечений, а также предприятия, оказывающие персональные услуги, например, салоны красоты, ремонт техники и т.д. Для них также прорабатывается возможность снижения ставок по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, муниципалитетам рекомендовано снизить для них корректирующий коэффициент К2, применяемый для исчисления единого налога на вмененный доход, а также установить налоговые льготы по земельному налогу.

ИСТОЧНИК KP.RU