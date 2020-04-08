Дмитрий Азаров отправил новые категории на работу в период самоизоляции
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил новые категории на работу в период самоизоляции. Отметим, в регионе действует режим полной самоизоляции до 12 апреля.
– Ограничения также не распространяются на случаи следования по вызову сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, судебных органов и следователей, – говорится в постановлении, подписанном главой региона.
Отметим, что в регионе работают только самые главные предприятия. Они осуществляют деятельность в усеченных составах, так как большинство сотрудников находится на удаленной работе. На данный момент в Самарской области зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом. 10 человек выздоровели и выписаны.
ИСТОЧНИК KP.RU