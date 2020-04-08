2020-04-08T15:41:14+03:00
Общество

Дмитрий Азаров отправил новые категории на работу в период самоизоляции

В постановление о правилах самоизоляции Дмитрий Азаров внес новые изменения
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе действует режим полной самоизоляции до 12 апреляВ регионе действует режим полной самоизоляции до 12 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил новые категории на работу в период самоизоляции. Отметим, в регионе действует режим полной самоизоляции до 12 апреля.

– Ограничения также не распространяются на случаи следования по вызову сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, судебных органов и следователей, – говорится в постановлении, подписанном главой региона.

Отметим, что в регионе работают только самые главные предприятия. Они осуществляют деятельность в усеченных составах, так как большинство сотрудников находится на удаленной работе. На данный момент в Самарской области зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом. 10 человек выздоровели и выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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