Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит

8 Апр 2020 2020-04-08T15:56:25+03:00

Владимир Путин назначил выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области и пообещал дополнительную страховку

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Медики региона получат дополнительную поддержку из федерального бюджета. Президент Владимир Путин назначил выплаты врачам и медсестрам которые работают с больными коронавирусом в Самарской области. Такие специалисты могут получить от 25 тыс рублей до 80 тыс рублей.

- Врачи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, будут доплачивать 80 тыс рублей в месяц. Специалистам среднего звена - 50 тыс рублей. Врачам скорой помощи - 50 тыс рублей в месяц, 25 тыс рублей фельдшерам, медсестрам и водителям, - отметил Владимир Путин.

Еще одной мерой поддержки врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области, станут дополнительные страховые гарантии, такие, как получают военнослужащие. Обо всем этом на селекторном совещании сообщил президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU