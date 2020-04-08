2020-04-08T15:56:25+03:00
Экономика

Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит

Владимир Путин назначил выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области и пообещал дополнительную страховку
Анастасия МЫШКИНА
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Врачи получат дополнительную поддержкуВрачи получат дополнительную поддержкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медики региона получат дополнительную поддержку из федерального бюджета. Президент Владимир Путин назначил выплаты врачам и медсестрам которые работают с больными коронавирусом в Самарской области. Такие специалисты могут получить от 25 тыс рублей до 80 тыс рублей.

- Врачи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, будут доплачивать 80 тыс рублей в месяц. Специалистам среднего звена - 50 тыс рублей. Врачам скорой помощи - 50 тыс рублей в месяц, 25 тыс рублей фельдшерам, медсестрам и водителям, - отметил Владимир Путин.

Еще одной мерой поддержки врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области, станут дополнительные страховые гарантии, такие, как получают военнослужащие. Обо всем этом на селекторном совещании сообщил президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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