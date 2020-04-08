2020-04-08T20:17:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Разрешение на выход из дома по QR-коду в Самарской области дадут дважды в день

Выдавать такие разрешения на выход из дома по QR-коду будут через Госуслуги. Систему сейчас тестируют
Михаил ГОРЮНОВ
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Разрешение на выход из дома можно хранить в телефонеРазрешение на выход из дома можно хранить в телефонеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области тестируют систему разрешения на выход из дома по QR-коду. Делается это с целью повышения контроля за соблюдением режима самоизоляции, который в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 объявлен в регионе. Сервис выдачи таких разрешений по QR-коду работает в тестовом режиме только в Кинеле. Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте Госуслуг.

- В день можно получить два разрешения на выход, срок действия каждого - 1 час. Разрешение может быть сохранено на компьютере или смартфоне, сфотографировано с экрана на камеру смартфона или распечатано, - объясняют в администрации городского округа.

Получать такое разрешение нужно не всегда. Обратиться за экстренной медпомощью или сходить на работу, в магазин у дома или на прогулку с собакой можно сверх меры. Также в список разрешенных дел попали вынос мусора и помощь пожилым родственникам.

Чтобы оформить разрешение, нужно:

1. Зайти на сайт Госуслуг по ссылке: https://gosuslugi.samregion.ru/covid и зарегистрироваться в сервисе выдачи разрешений. Сервис также доступен по кнопке «Заявка на выход из дома».

2. Ввести данные для регистрации. Если вы зарегистрированный пользователь, то информация заполнится автоматически. Подтвердите согласие на обработку персональных данных в соответствующем поле. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» и подавайте запросы на выход из дома.

3. Ввести номер телефона и нажать кнопку «Получить разрешение». Если у вас не исчерпан лимит разрешений, вы увидите на экране сообщение о выдаче разрешения, сроке его действия. После этого пропуск можно сохранить в отдельный файл.

Разрешение начинает действовать через 15 минут после подачи заявки. На улице его можно показать в распечатанном виде либо открыть на телефоне. Главное, чтобы хорошо был виден QR-код. Паспорт должен быть с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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