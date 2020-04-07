2020-04-07T13:47:42+03:00
Общество

Жители Кинеля ничего не знают об эксперименте с QR-кодами для выхода на улицу в режиме самоизоляции

Система должна была начать работать сегодня
Владислав КИРСАНОВ
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На данный момент в жизни Кинеля ничего не изменилосьНа данный момент в жизни Кинеля ничего не изменилосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 7 апреля, в Кинеле должен был стартовать эксперимент с QR-кодами для выхода на улицу в режиме самоизоляции. Однако, как рассказали журналистам «КП-Самара» местные жители, они ничего об этом не знают.

– Жители Кинеля не в курсе про QR-коды. Во всяком случае я про это ничего не слышал, пока мне знакомые из Самары не начали звонить и спрашивать: «Что у вас там за эксперимент проводится?» Сыну позвонил, он тоже ничего про это не знает, – рассказал «Комсомольской правде - Самара» житель Кинеля Евгений Маклов.

Отметим, что сегодня система должна была начать работать в тестовом режиме. Для того, чтобы выйти из дома, на портале или в приложении необходимо было поставить галочку в нужной строке с целью выхода. После этого на смартфон должен прийти QR-код, который можно показать сотрудникам полиции, если они об этом спросят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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