Из-за ДТП с двумя трупами в Жигулевске образовалась гигантская пробка

8 Апр 2020 2020-04-08T20:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте страшного ДТП в Жигулевске. Два грузовика и легковушка столкнулись под мостом в районе 966 км трассы М-5 «Урал». Два человека погибли, еще столько же получили травмы.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства ДТП. Участок дороги, где произошла авария, перекрыт, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии правоохранителей, в 16-30 водитель «Шевроле Нивы» ехал в сторону Тольятти, не убедился в безопасности маневра при перестроении на левую полосу и столкнулся с фурой DAF, ехавшей параллельно. От удара «Ниву» отбросило на встречную полосу, где она влетела в грузовик «Вольво» и снова отскочила в фуру DAF. Смертельные травмы получили пассажиры легковушки.

Отметим, что на въезде в город уже растянулась огромная пробка в сотни машин. Автолюбители говорят, что для движения доступны только две полосы. Затор, вероятно, уже дошел до Тольятти. Водителям советуют воздержаться от поездок по указанному адресу.

Что касается случившегося, то сейчас по факту аварии проводится проверка. По ее итогам будет установлен виновник ДТП и как он будет за это отвечать.

Гигантская пробка из-за смертельного ДТП в Жигулевске.

ИСТОЧНИК KP.RU