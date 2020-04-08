2020-04-08T22:23:12+03:00
Общество

Дмитрий Азаров предложил «мобилизовать» под коронавирус койки в частных клиниках

Сейчас в регионе уже есть 629 коек для лечения больных с коронавирусом. До 28 апреля их будет уже больше двух тысяч
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
На совещании с Владимиром Путиным губернатор доложил об обстановке в регионеНа совещании с Владимиром Путиным губернатор доложил об обстановке в регионе
Изменить размер текста:

В Самарской области для пациентов с коронавирусом в четырех больницах готовы 629 коек. Сейчас они, к счастью, не востребованы - в регионе в медицинских учреждениях находятся лишь 7 человек с подтвержденным диагнозом. Но к возможному росту числа пациентов с коронавирусом в Самарской области относятся серьезно и готовятся по плану. Дмитрий Азаров рассказал об этом на селекторном совещании Владимиру Путину.

Так, в регионе до 28 апреля приготовят 2168 коек. На это из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей. Президенту Дмитрий Азаров предложил привлечь к мобилизации и частные учреждения:

- Считаем, что в этот период буквально каждая боевая единица должна быть на учете, должна быть в строю. У нас уже есть позитивная практика такого взаимодействия с Клиниками Самарского государственного медицинского университета и ведомственной больницей РЖД, - отметил он.

По оценкам Дмитрия Азарова, в таких организациях в Самарской области можно развернуть еще около 200 коек с 70 ИВЛ. Еще одно достижение региона: налаженное производство масок. Их шьют около 80 тысяч в день. И скоро начнут поставлять в аптечные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погибли две женщины: полицейские рассказали подробности смертельного ДТП в Жигулевске
Сезон охоты в Самарской области 2020: когда открытие, как перенесут из-за коронавируса
Дмитрий Азаров предложил «мобилизовать» под коронавирус койки в частных клиниках
В Самарской области мужчина во время пьянки до смерти забил своего брата
В Тольятти два парня делали наркотические закладки по городу и попались на Ж/Д станции
Дмитрий Азаров о «президентских» деньгах для семей с детьми: «Это почти средняя зарплата»
Из-за ДТП с двумя трупами в Жигулевске образовалась гигантская пробка
Самара может утонуть в мусоре из-за долгов
Тольяттинская фирма обещает снабдить аптеки антисептиками
Разрешение на выход из дома по QR-коду в Самарской области дадут дважды в день
Стало известно, как будут ходить дачные автобусы в Самаре в 2020 году
В страшном ДТП с двумя грузовиками и легковушкой в Жигулевске погибли два человека
Невероятная ловкость рук: в Самарской области 43-летний мужчина украл телефон из припаркованного авто
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
В самарских больницах больше нет детей с коронавирусом
Выплаты врачам и медсестрам, которые работают с больными коронавирусом в Самарской области: кто и сколько получит
Проект первой «умной дороги» запустят в Самарской области
Дмитрий Азаров отправил новые категории на работу в период самоизоляции
Налоговые каникулы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса: кому положены, как получить
Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
В Самарской области выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом
Коронавирус 8 апреля нашли в Тольятти
В Самарской области топ-менеджер фирмы украл 180 тонн семечек
Руководитель железнодорожной станции в Самарской области попалась на взятке