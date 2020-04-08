Дмитрий Азаров предложил «мобилизовать» под коронавирус койки в частных клиниках

8 Апр 2020 2020-04-08T22:23:12+03:00

Сейчас в регионе уже есть 629 коек для лечения больных с коронавирусом. До 28 апреля их будет уже больше двух тысяч

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В Самарской области для пациентов с коронавирусом в четырех больницах готовы 629 коек. Сейчас они, к счастью, не востребованы - в регионе в медицинских учреждениях находятся лишь 7 человек с подтвержденным диагнозом. Но к возможному росту числа пациентов с коронавирусом в Самарской области относятся серьезно и готовятся по плану. Дмитрий Азаров рассказал об этом на селекторном совещании Владимиру Путину.

Так, в регионе до 28 апреля приготовят 2168 коек. На это из федерального бюджета выделено 1,2 млрд рублей. Президенту Дмитрий Азаров предложил привлечь к мобилизации и частные учреждения:

- Считаем, что в этот период буквально каждая боевая единица должна быть на учете, должна быть в строю. У нас уже есть позитивная практика такого взаимодействия с Клиниками Самарского государственного медицинского университета и ведомственной больницей РЖД, - отметил он.

По оценкам Дмитрия Азарова, в таких организациях в Самарской области можно развернуть еще около 200 коек с 70 ИВЛ. Еще одно достижение региона: налаженное производство масок. Их шьют около 80 тысяч в день. И скоро начнут поставлять в аптечные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU