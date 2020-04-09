В Самарской области произошло еще одно смертельное ДТП

9 Апр 2020 2020-04-09T11:17:21+03:00

Также пострадал пассажир автомобиля, он госпитализирован Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На этот раз иномарка слетела в кювет, погиб водитель

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Вчера, 8 апреля, в Самарской области произошло еще одно ДТП, которое привело к трагичным последствиям. Около 20 часов водитель «Фольксвагена», двигаясь по трассе, превысил скорость. Это привело к тому, что 62-летний мужчина не справился с управлением, вылетел в кювет, где его автомобиль перевернулся.

– Водитель скончался на месте. Его 49-летний пассажир был срочно госпитализирован. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что ранее на трассе М-5 произошло ДТП, в котором погибли два человека. Сотрудники органов внутренних дел рассказали, что произошло в страшной аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU