2020-04-08T22:28:23+03:00
Происшествия

Погибли две женщины: полицейские рассказали подробности смертельного ДТП в Жигулевске

«Шевроле Ниву» просто разбросало по дороге, водитель и выживший пассажир находятся в больнице
Михаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии оказались жуткимиПоследствия аварии оказались жуткимиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции озвучили обстоятельства страшного ДТП, которое 8 апреля произошло в Жигулевске в районе 966 км автодороги М-5 «Урал». Там «Шевроле Нива» врезалась в фуры - «МАН» и «Вольво». Выжить удалось не всем.

- По предварительной информации, 65-летний водитель «Шевроле» ехал со стороны Сызрани в Тольятти. При перестроении он не уступил дорогу грузовику «МАН», за рулем которого находился 41-летний мужчина, и допустил столкновение, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

От удара легковушка оказалась на встречной полосе и врезалась в «Вольво» под управлением 51-летнего водителя. После этого «Ниву» снова отбросило в «МАН».

К сожалению, жертв избежать не удалось. Погибли две пенсионерки - пассажирки «Шевроле». Одной было 70 лет, другой 65. Водитель «Нивы» и еще один пассажир - 45-летняя женщина - госпитализированы с различными травмами.

На указанном участке дороги образовалась гигантская пробка. Сейчас по факту трагедии представители ГИБДД проводят проверку.

Гигантская пробка из-за смертельного ДТП в Жигулевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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