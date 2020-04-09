В Самарской области выделили 4,5 млн рублей на ноутбуки детям из многодетных семей

9 Апр 2020 2020-04-09T11:31:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому детям из многодетных семей закупят ноутбуки. Это будет сделано для того, чтобы школьники смогли заниматься дистанционно во время самоизоляции из-за угрозы коронавируса.

Нехватка компьютеров и интернета: Замминистра образования Самарской области рассказала о том, с какими проблемами столкнулись на дистанционном обучении и как их решают 00:00 00:00

– На эти расходы выделено 4,5 млн рублей. Семьи, имеющие четырех и более детей школьного возраста, смогут заниматься по программам начального, основного и среднего образования, – говорится в документе.

Средства будут направлены из резервного фонда губернатора Самарской области. Отметим, что в регионе действует режим полной самоизоляции, а школы и вузы перешли на дистанционное обучение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вирусы, учитель в трусах и буллинг от одноклассников: чем еще угрожает детям дистанционное обучение

Разбирались, чем опасны популярные платформы для дистанционного обучения и какой курс молодого бойца нужен ребенку и учителю (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU