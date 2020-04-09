В Самарской области выделили 4,5 млн рублей на ноутбуки детям из многодетных семей
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому детям из многодетных семей закупят ноутбуки. Это будет сделано для того, чтобы школьники смогли заниматься дистанционно во время самоизоляции из-за угрозы коронавируса.
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– На эти расходы выделено 4,5 млн рублей. Семьи, имеющие четырех и более детей школьного возраста, смогут заниматься по программам начального, основного и среднего образования, – говорится в документе.
Средства будут направлены из резервного фонда губернатора Самарской области. Отметим, что в регионе действует режим полной самоизоляции, а школы и вузы перешли на дистанционное обучение.
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ИСТОЧНИК KP.RU