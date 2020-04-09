Справка волонтера для передвижения по Самаре в период самоизоляции от коронавируса: скачать образец
В регионе утвердили форму справки волонтера для передвижения по Самаре в период самоизоляции в режиме борьбы с коронавирусом. Теперь право волонтера на работу для удовлетворения потребностей людей, обратившихся за помощью, закреплено в постановлении губернатора Дмитрия Азарова отдельной строкой. А образец справки волонтера для передвижения по Самаре размещен на сайте правительства. Здесь можно скачать образец такой справки.
Документ разрешает волонтерам передвигаться по Самаре и области для того, чтобы осуществлять свою деятельность: доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости гражданам, которым нужна помощь.
В справке указываются также адрес и телефон руководителей волонтерского штаба, где можно подтвердить личность волонтера.
Напомним, что сегодня волонтеры помогают самарцам пережить самоизоляцию и оказывают помощь пожилым и тем, кто сидит в карантине.
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ИСТОЧНИК KP.RU