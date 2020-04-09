2020-04-09T13:10:22+03:00
Общество

Справка волонтера для передвижения по Самаре в период самоизоляции от коронавируса: скачать образец

В Самаре официально утвердили форму справки для волонтера для передвижения по городу в период самоизоляции от коронавируса, скачать образец можно здесь
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Волонтеры помогают пожилымВолонтеры помогают пожилымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе утвердили форму справки волонтера для передвижения по Самаре в период самоизоляции в режиме борьбы с коронавирусом. Теперь право волонтера на работу для удовлетворения потребностей людей, обратившихся за помощью, закреплено в постановлении губернатора Дмитрия Азарова отдельной строкой. А образец справки волонтера для передвижения по Самаре размещен на сайте правительства. Здесь можно скачать образец такой справки.

Документ разрешает волонтерам передвигаться по Самаре и области для того, чтобы осуществлять свою деятельность: доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости гражданам, которым нужна помощь.

В справке указываются также адрес и телефон руководителей волонтерского штаба, где можно подтвердить личность волонтера.

Напомним, что сегодня волонтеры помогают самарцам пережить самоизоляцию и оказывают помощь пожилым и тем, кто сидит в карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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