2020-04-10T15:29:58+03:00
Общество

Самарец на самоизоляции одним пальцем поменял окна в доме напротив и снял это на видео

Очередные фантастические события произошли на улице Молодогвардейской
Михаил ГОРЮНОВ
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Самарец перемешал все окна с помощью пальцаСамарец перемешал все окна с помощью пальцаФото: принтскрин видео.
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На улице Молодогвардейской в Самаре вот уже в который раз происходит что-то необъяснимое. Один из местных жителей, видимо, заскучал от постоянного нахождения дома и решил поразвлечься. Объектом для своей игры он выбрал дом напротив. Непостижимым образом парень с помощью пальца замешал окна чужих квартир. Все происходящее он снимал на видео. Корреспондент «КП-Самара» связался с автором ролика и узнал подробности.

- Это все тот же дом напротив. Там уже был подъезд с поднимающимся крыльцом, по стенам ползали чудовища. На очередной ролик меня сподвиг режим самоизоляции. Я решил таким образом развлечься, - рассказал Дмитрий Катаев «Комсомолке».

Удивляться «магическим» способностям Дмитрия не приходится. Он - известный в городе мастер 3D-анимации. В сети неоднократно появлялись его интригующие видеозаписи - монстры-палочники на домах, дорожные черви и чудище на площади Куйбышева. Самарец делится, что сюрпризов стоит ждать и в дальнейшем.

Игра с окнами на жилом доме в Самаре.(For licensing or usage, contact licensing@viralhog.com) Развлекаюсь на самоизоляции Having fun on self-isolation https://vk.com/diman_kataev

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ИСТОЧНИК KP.RU

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