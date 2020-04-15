В Самаре зафиксирован худший рейтинг самоизоляции среди городов-миллионников
По данным сервиса Яндекс.Карты, в Самаре зафиксирован один из самых низких рейтингов самоизоляции в России. Среди городов с населением более 1 миллиона человек столица 63-го региона имеет самый плохой результат изоляции людей.
– По оперативным данным, в Самаре 1,8 балла изоляции. Лучший рейтинг в Москве – там 3,4 балла. В Тольятти и Сызрани зафиксировано 1,9 балла, – сообщают представители сервиса Яндекс.Карты.
Отметим, что рейтинг самоизоляции высчитывается из количества людей, которые находятся на улице. Чем выше этот балл, тем больше людей остались дома. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции, однако ряд предприятий получили разрешение на возобновление работы. Ранее губернатор Дмитрий Азаров пообещал серьезнее наказывать тех, кто игнорирует режим.
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В традиционном ночном обращении губернатор Самарской области пообещал, что завтра полиция начнет штрафовать тех, кто ходит по городу просто так (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU