2020-04-15T18:24:22+03:00
Общество

Пасхальное богослужение из Софийского собора в Самаре онлайн покажет сайт kp.ru

В прямом эфире следить за пасхальным богослужением из Софийского собора на Пасху 2020 покажет КП-Самара
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В 2020 году пасхальное богослужение онлайн из Софийского собора покажут самарские телеканалы ГТРК, Губерния. Прямая трансляция будет доступна и на сайте samara.kp.ru. Прямой эфир из храма начнется в 23.00 18 апреля и продолжится до 3.00 19 апреля. Само богослужение, которое проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, пройдет с минимальным количеством зрителей.

Воздержаться от посещения храмов до особого патриаршего благословения призвал не так давно Патриарх Кирилл.

- Угроза пандемии очень велика, а граждане России ещё не в полной мере осознают серьёзность ситуации – хотя в других странах последствия коронавируса крайне тяжёлые, - отметил он.

Напомним, что сейчас также действует запрет на посещение кладбищ в Самаре. Патриарх Кирилл благословил верующих самостоятельно читать тропарь Пасхи перед трапезой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пасхальное богослужение из Софийского собора в Самаре онлайн покажет сайт kp.ru
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