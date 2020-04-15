Пасхальное богослужение из Софийского собора в Самаре онлайн покажет сайт kp.ru
В 2020 году пасхальное богослужение онлайн из Софийского собора покажут самарские телеканалы ГТРК, Губерния. Прямая трансляция будет доступна и на сайте samara.kp.ru. Прямой эфир из храма начнется в 23.00 18 апреля и продолжится до 3.00 19 апреля. Само богослужение, которое проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, пройдет с минимальным количеством зрителей.
Воздержаться от посещения храмов до особого патриаршего благословения призвал не так давно Патриарх Кирилл.
- Угроза пандемии очень велика, а граждане России ещё не в полной мере осознают серьёзность ситуации – хотя в других странах последствия коронавируса крайне тяжёлые, - отметил он.
Напомним, что сейчас также действует запрет на посещение кладбищ в Самаре. Патриарх Кирилл благословил верующих самостоятельно читать тропарь Пасхи перед трапезой.
ИСТОЧНИК KP.RU