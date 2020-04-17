Академики РАН подтвердили, что Самара достойна быть городом трудовой доблести

17 Апр 2020 2020-04-17T17:11:50+03:00

Они уверены, что Самаре можно присвоить почетное звание Российской Федерации

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Академики РАН вынесли экспертное заключение в ответ на обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и постановили, что Самара достойна называться городом трудовой доблести. По их мнению, промышленные предприятия и жители города внесли значительный вклад в достижение Победы.

– Предоставленные материалы свидетельствуют, что в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов город Самара (бывш. Куйбышев) и его жители внесли большой вклад в укрепление оборонной мощи страны, в победу СССР в Великой Отечественной войне, – заключили эксперты.

Теперь власти региона могут с полным правом отправлять ходатайство о присвоении звания, приложив к нему экспертное заключение. Его рассмотрит оргкомитет «Победа». Если решение будет положительным, то указ о присвоении звания подпишет президент РФ.

Напомним, подписи за присвоение городу высокого звания собирали среди всех самарцев.

ИСТОЧНИК KP.RU