Дело самарчанки, которую лечили от гриппа, пока она умирала от малярии, вновь рассмотрит суд

18 Апр 2020 2020-04-18T08:55:01+03:00

18 февраля 2017 года Ирине Мокеевой должно было исполниться 26 лет Фото: с личной страницы в соцсети.

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В Шестой кассационый суд поступила жалоба на решение самарских судов о выплате 250 тысяч рублей родственникам погибшей Ирины Мокеевой.

Напомним, в январе 2017 года девушка с сестрой и ее детьми летала на Гоа, а когда вернулась, заболела. Думала акклиматизация, врачи говорили, что это ОРВИ, выписывали ей противовирусные препараты, а лишь когда в феврале пациентка впала в кому, у нее взяли анализы, которые выявили малярию. 12 февраля Ирина умерла, не дожив до своего 26-го дня рождения всего неделю.

Региональный Следственный комитет уголовное дело возбуждать не стал – врачи-эксперты не нашли в действиях своих коллег существенных нарушений. Тогда Виктория - сестра погибшей Ирины – подала в суд. Там назначили еще одну экспертизу, ее проводили в Казани, и вот там-то специалисты удивились: девушка вернулась из Индии, где малярия – дело привычное, многие симптомы указывали на нее, почему же анализы не взяли?

На основании второй экспертизы Кировский районный суд присудил Виктории… 250 тысяч рублей – мол, вы «неполнородная сестра» погибшей, в больницу с ней не ездили, в суд не ходили, достаточно и этого. Самарский областной суд рассудил также.

- Мы не согласились с этими решениями и направили жалобу в Шестой кассационный суд, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» адвокат Виктории Роман Погосян. – Ирину «лечили» в 5 разных медучреждениях, а виноваты остались врачи обычной районной поликлиники - где здесь разумность и справедливость? Более того, нам не понятно, почему так и не было возбуждено уголовное дело после получения результатов второй экспертизы. В гражданском процессе участвовал прокурор, но он, видимо, не посчитал нужным направить новые данные следователям.

В ближайшее время подать иск в суд планирует и мама Ирины – может быть, хоть ее не обвинят в «неполнородности».

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ИСТОЧНИК KP.RU