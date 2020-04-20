Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области
Сегодня, 20 апреля, в 2:20 ночи в Самарской области произошла страшная авария. На трассе М-5 «Урал» водитель «четырнадцатой» врезался в припаркованный грузовик «Газель». Удар был такой силы, что 26-летний мужчина, ехавший на пассажирском сидении легковушки, скончался на месте.
– Водитель получил различные травмы. 29-летний владелец грузового транспорта не пострадал. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Что именно стало причиной этой страшной аварии выясняется. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать ПДД, а также скоростной режим на всех участках дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU