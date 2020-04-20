Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области

20 Апр 2020 2020-04-20T10:24:27+03:00

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Сегодня, 20 апреля, в 2:20 ночи в Самарской области произошла страшная авария. На трассе М-5 «Урал» водитель «четырнадцатой» врезался в припаркованный грузовик «Газель». Удар был такой силы, что 26-летний мужчина, ехавший на пассажирском сидении легковушки, скончался на месте.

– Водитель получил различные травмы. 29-летний владелец грузового транспорта не пострадал. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Что именно стало причиной этой страшной аварии выясняется. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать ПДД, а также скоростной режим на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU