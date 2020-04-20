2020-04-20T16:51:34+03:00
Общество

Отмена поезда Самара - Симферополь (Крым) в период самоизоляции: как вернуть билеты и почему отменили

Узнали, почему отменили поезд Самара - Симферополь в период самоизоляции, когда можно будет доехать до Крыма по железной дороге и как вернуть билеты
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Из Самары можно будет добраться в Крым без пересадок. Фото: https://grandtrain.ru/Из Самары можно будет добраться в Крым без пересадок. Фото: https://grandtrain.ru/
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Компания ГСЭ сообщила об отмене поезда Самара - Симферополь, пуск которого был запланирован на конец апреля. 26 числа в наш город должен был прибыть состав из Екатеринбурга, и самарцы уже даже приобрели билеты в Крым. Но теперь путешествие придется отложить.

- Поезд переносится пока на неизвестный срок, до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, - рассказали в компании.

Как вернуть билеты на поезд Самара - Симферополь в 2020 году

Вернуть билеты можно по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмены. За возврат сборов не возьмут. Таким образом, можно будет получить полную сумму, которую вы до этого потратили на билеты.

При этом известно, что поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь отменять не будут, так как они имеют важное социальное значение.

Напомним, поезд планировали запустить 26 апреля, к майским праздникам. Отправиться можно было из Самары, Сызрани, Похвистнево, Новоотрадной. О развитии ситуации компания будет сообщать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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