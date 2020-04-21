2020-04-21T14:04:32+03:00
Общество

В Самарской области за сутки составили 133 протокола о нарушении режима самоизоляции

Он действует в регионе минимум до 30 апреля
Владислав КИРСАНОВ
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Материалы полиция отправляет в РоспотребнадзорМатериалы полиция отправляет в РоспотребнадзорФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области отчитался о работе полиции за прошедшие сутки. Так, правоохранители составили 133 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции.

– Транспортная полиция составила 2 протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Роспотребнадзор получил от полиции 6 материалов о фактах нарушения самоизоляции, – говорится в сообщении.

Также за прошедший день возбуждено 1 дело об административном правонарушении и составлено 2 протокола. Режим самоизоляции в Самарской области продлится минимум до 30 апреля. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 103 случая заболевания коронавирусом.

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На 19-летнюю Александру составили административный протокол, ее семья уверена, что произошла ошибка, и обжалует такое решение [советы самарцам на самоизоляции от юристов] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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