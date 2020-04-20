Полицейские уличили в нарушении самоизоляции самарскую студентку, которая несла бабушке куличи

Примерные бабушка и внучка

Поход к бабушке на Пасху для 19-летней самарчанки Александры закончился неожиданно. Она хотела поздравить пожилую родственницу со светлым праздником, подарить ей куличи, вручить другие продукты, а вместо этого вынуждена была объясняться перед полицейскими. Журналист "КП-Самара" разобрался, что произошло и как можно было избежать неприятностей.

— Это произошло в Советском районе городе — дочери до бабушки минут 30 идти, они живут не так далеко друг от друга. Сашу остановили и сказали, что она нарушает режим самоизоляции. Она пыталась объяснить, что идет помогать бабушке, но патрульные заявили, что этим должны волонтеры заниматься, и составили на нее протокол, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» мама студентки Наталья Артемьева.

Наталья оказалась очень удивлена таким решением блюстителей закона. Она не понимает, что именно нарушила ее дочь.

— Бабушка, моя мама, бывший медработник. Она соблюдает все меры предосторожности, сидит дома. Может быть, и хочет куда-нибудь выйти, но мы говорим, что не надо — Саша все принесет. Волонтеров поэтому не привлекаем — есть много людей, кому их помощь нужнее, — продолжает Наталья. — Саша тоже ни с кем из друзей сейчас не общается. Из квартиры выходит два-три раза в неделю только в два магазина. Рядом со своим домом и в тот, что рядом с домом бабушки, чтобы ей чего-нибудь купить.

Корректно, но непонятно

Вот и в этот раз девушка решила порадовать 75-летнюю родственницу традиционными пасхальными блюдами, но не успела. Ее остановили совсем рядом с подъездом бабушки.

— Она растерялась, рассказала все свои паспортные данные, полицейские все заполнили. Саша говорит, что они вели себя корректно, все объяснили, но, видимо, произошла какая-то неразбериха. Ведь насколько мы знаем, за такое не штрафуют, — делится наша собеседница. — Теперь дочь очень расстроена и переживает, боится, что будет числится среди нарушителей закона.

Наталья Артемьева отмечает, что сейчас их семья разбирается в этой сомнительной ситуации.

— Когда мы поняли, что протокол может быть ошибочным, то обратились в МВД. Там посоветовали Саше сходить в ближайший отдел, где занимаются административными делами, чтобы разобраться, — говорит женщина. — Но я не хочу, чтобы она лишний раз ходила куда-то, где может быть много людей. Мы написали обращение на сайт МВД с просьбой отменить протокол. Только номер не указали, потому что дочке не дали копию.

По словам Натальи, их жалобу приняли. Сейчас она находится на рассмотрении.

Свои права знайте - и не нарушайте!

Специалисты рекомендуют внимательнее изучать информацию о своих правах. Так, в правительстве региона есть отдельное разъяснение на тему того, как посещать пожилых родственников для ухода за ними в период самоизоляции. Подробнее с ним ознакомиться можно на сайте samara.kp.ru.

— В частности там сказано, что посещение родственников возможно при условии, что они в силу возраста или состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно приобрести товары первой необходимости, продукты питания, лекарства, а также нуждаются в уходе, — говорит юрист Татьяна Шадрина. — Целью посещения является доставка таких товаров или уход. Никакой специальный порядок для подтверждения этих обстоятельств не предусмотрен.

Татьяна указывает, что если вас остановит полицейский, то вы просто должны сообщить ему целью своего визита, назвать домашний адрес родственника, ФИО, дату рождения. Если попросят — показать закупленные товары. Силовикам остается только поверить вам на слово.

— Какой-то письменной формы это все оправдать нет. Помощь родственникам прописана, как основание для нарушения режима самоизоляции. Если составлен протокол, то на рассмотрении надо подтвердить уважительность причины. Например, документами: копия паспорта бабушки, место ее регистрации и проживания и т.п., — добавляет адвокат Сергей Хальченко.

К слову, за минувшие сутки полицейские составили в Самарской области 109 протоколов на за нарушения самоизоляции. Еще два на счету их транспортных коллег. К ответственности привлечены 93 человека, всего с начала ограничительных мер — 532 жителя региона. Правоохранители напоминают — не подвергайте себя и своих близких опасности и без надобности не выходите из дома!

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