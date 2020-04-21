2020-04-21T17:05:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тольятти пациент ушел из больницы, где лечат больных коронавирусом

Полицейские уже нашли беглеца и передали его медикам
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские нашли нарушителя и передали его в РоспотребнадзорПолицейские нашли нарушителя и передали его в РоспотребнадзорФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшее воскресенье, 19 апреля, ЧП произошло в тольяттинской городской больнице № 5, где лечат людей, заразившихся коронавирусом. Там пропал 27-летний пациент. Он просто ушел из отделения, не привлекая к себе лишнего внимания.

Заметив пропажу человека, персонал забил тревогу. Информация о произошедшем дошла до полиции, где исчезнувшего хорошо знают - раньше он был судим. Полицейские не заставили себя долго ждать.

- Да, действительно, такой факт был, что пациент самовольно покинул медучреждение. Местонахождение молодого человека уже установлено. Он передан представителям Роспотребнадзора, - объяснил корреспонденту "КП-Самара" начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Сергей Гольдштейн.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Диагноз парня медики не сообщают - врачебная тайна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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