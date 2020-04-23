2020-04-23T12:04:04+03:00
Общество

На Самару наступает снежная буря

В некоторых районах города осадки уже идут [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Потепление в регион придет не раньше выходныхПотепление в регион придет не раньше выходныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 23 апреля, в Самаре снова пошел снег. Очевидцы уже подивились очередным зимним осадкам этой весной. Кроме того, дует сильный, порывистый ветер, чья скорость достигает 20 метров в секунду.

– Вот, опять снег идет! Уже сама природа говорит людям о том, что лучше оставаться дома, а не гулять. Может, хотя бы это как-то подправит индекс самоизоляции в регионе, – пишут очевидцы в социальных сетях.

По данным синоптиков, такая погода сохранится до выходных. В регионе продолжат идти осадки, дуть сильный ветер, ночью возможны заморозки. В дневное время столбик термометра не поднимется выше +9 градусов.

В Самаре 23 апреля прошел снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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