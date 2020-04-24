Бывший курсант Сызранского летного училища пытается оспорить свое отчисление в суде

24 Апр 2020 2020-04-24T18:51:30+03:00

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Бывший курсант Сызранского ВВАУЛ Вячеслав Мананников подал иск в суд, ответчиком выступает главнокомандующий вооруженными силами. Молодой человек не согласен со своим отчислением из училища и требует отменить приказ как незаконный.

Напомним, Вячеслав Мананников учился на 5 курсе, когда 4 октября 2018 года с ним произошло несчастье. В официальных документах говорится, что парень упал с лестницы. Корреспондентам «КП-Самара» он рассказывал, что его избили другие курсанты. Как бы то ни было, в результате он получил травму голову и вмятину в черепе прямо на лбу.

В июне прошлого года врачебно-летная комиссия признала его негодным к полетам, после чего парня отчислили не только из летного училища, но и с военной службы. С таким поворотом событий парень оказался не согласен.

- Мы считаем, что если бы он прошел врачебно-летную комиссию через год после травмы, как это и положено, то никакого отчисления бы не было, - говорит адвокат Александр Лукинов. – Но даже при таком заключении медиков Мананникову могли предложить другую специальность, а не просто отчислить его в никуда.

Самарский гарнизонный военный суд с доводами адвоката и бывшего курсанта не согласился. Они подали апелляцию в Центральный окружной военный суд. Первое заседание по этому делу назначено на 7 мая.

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Молодого человека отчислили из-за травмы, полученной во время учебы. Официальная версия произошедшего - несчастный случай, но Владислав Мананников уверен: все было по-другому (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU