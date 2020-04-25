Деревья продолжают падать: в Самаре еще одна машина стала жертвой порывистого ветра

25 Апр 2020 2020-04-25T20:16:24+03:00

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Сегодня, 25 апреля, в Самаре порывистый ветер валил деревья на припаркованные автомобили. Так, на улице Вилоновской на иномарку свалился целый ствол.

– «Шкода» пострадала. Все-таки рядом набережная, поэтому ветер там значительно сильнее. Вряд ли водитель мог предугадать такое развитие событий, – пишут очевидцы в социальных сетях.

Отметим, что сегодня в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы ветра достигают 26 метров в секунду. Горожан просят не покидать свои дома, а также рекомендуют парковать свои автомобили в гаражах, либо на открытых площадках. Ранее в столице региона ветка упала на иномарку.

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В результате разгула стихии пострадала иномарка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU