Коронавирус в Самаре и Самарской области, последние новости на 29 апреля: каникулы до 12 мая и никаких шашлыков

Режим самоизоляции в стране продлили до 12 апреля: все майские праздники и три промежуточных дня мы будем отдыхать. Теперь голова болит у правительства: как сделать так, чтобы люди сидели дома и общались с семьей, а не ездили на шашлыки? И стоит ли вообще переживать об этом, ведь заболевших в регионе вроде и немного? Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре и Самарской области ан 29 апреля 2020 года, чтобы вы точно знали, что происходит вокруг.

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года

Накануне цифра не сильно поменялась: врачи обнаружили лишь 8 новых зараженных коронавирусом пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 272 случая заражения инфекцией. 34 человека поправились - семь из них были выписаны 28 апреля. 4 человека лечились в Самаре, три - в Тольятти. Один из мужчин переносил "болячку" довольно тяжело, но сейчас он уже здоров - вернее, тесты оказались отрицательными. Все они будут восстанавливаться дома, следуя рекомендациям врачей и под их телефонным контролем.

Всего в регионе скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Все они пожилого возраста, с сопутствующими заболеваниями. Еще двоих мужчин причислили к этому количеству в федеральном оперативном штабе. Все дело в том, что у одного пациента при жизни первый анализ был положительным, но после смерти в посеве вируса не нашли. У второго также был отрицательный тест, но врач поставил диагноз неуточненная коронавирусная инфекция, по клинической картине.

Койки для больных коронавирусом откроют в районах

Как мы уже писали, план по открытию новых коек для коронавирусных больных регион перевыполнил на 200 штук. Койки продолжают оснащать в больницах Самары, также стало известно, что специализированные койки оснащают и в 20 больницах малых городов и муниципальных районов области. Это будет по 1-5 коек, где-то их 28. Еще около ста коек появится в клиниках медуниверситета - там же оборудуют кислородную станцию.

Сейчас аппараты ИВЛ сосредоточены в специализированных лечебных учреждениях области. Всего таких больниц четыре. Власти хотели закупить больше, но это сделать не удалось.

Самоизоляция в Самарской области продлена до 12 мая

Стало известно, что 6,7 и 8 мая также будут выходными днями. Таким образом режим самоизоляции продлится до 12 мая, затем регион потихоньку начнет выходить на нормальный режим работы во всех сферах. Правда, все это будет делаться с оглядкой на санитарное благополучие. Самарские власти намерены выдвинуть свои предложения для этого плана.

Особенно придется поработать властям в майские праздники: главная задача - удержать людей от массовых мероприятий и выхода на улицу.

- Если мы сейчас резко понизим самодисциплину,то все эти 4 недели самые ответственные, которые люди уже провели в изоляции,все приложенные усилия будут насмарку, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Для того, чтобы контролировать режим самоизоляции, на улицы выйдет еще больше патрулей. Возможно, наблюдать за людьми будут также с беспилотников или даже вертолетов.

Новые меры поддержки для бизнеса

В Самарской области разработали новые шаги по поддержке среднего и малого бизнеса. Теперь снизить налоговые ставки обещают для компаний из отраслей туризма, пассажирских перевозок и гостиничного бизнеса.

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