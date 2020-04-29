Жителям Самары рассказали, где купить маски для соблюдения масочного режима

29 Апр 2020 2020-04-29T19:14:47+03:00

Теперь без масок нельзя выходить из дома в общественные места. Норма действует с 1 мая

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В Самаре с 1 мая вводят масочный режим - по настоятельном требованию самарского Роспотребнадзора. Здесь надеются, что эта мера поможет остановить распространение коронавируса в Самарской области. Напомним, что на данный лень заражены уже 327 жителей региона.

Маски нужно надевать, если вы идете в общественные места: в магазин, социальное учреждение, если садитесь в такси или общественный транспорт.

Жителей взволновал вопрос: где же купить чудесное средство защиты? Ведь известно, что в аптеках их давно нет.

- Накануне Губернатор приобрёл в одной из крупных торг.сетей одноразовые маски в рулоне по стоимости меньше 100 рублей за 50 штук, - уверили в департаменте информационной политики. В городской администрации сообщили, что в продаже в торговые сети и аптеки к 20 апреля поступит миллион масок. Так что без защиты не останется никто. Тем более горожан просят по возможности сидеть дома и не выходить на улицу, а значит, и маски не понадобятся.

ИСТОЧНИК KP.RU