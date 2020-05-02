Главврач из Тольятти рассказал, как коронавирус убивает легкие даже бессимптомных больных

2 Май 2020 2020-05-02T08:20:51+03:00

Николай Ренц считает, что последствия для здоровья из-за коронавируса могут быть даже у тех, кто переносит болезнь легко

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В Самарской области даже в майские праздники продолжают бороться с коронавирусом, которым заражены уже 392 человека в регионе. В Тольятти на передовой больница №5, главврач лечебного заведения Николай Ренц и сам работает с больными коронавирусом. И перед праздниками, когда многие самарцы всерьез размышляют о том, чтобы нарушить постановление о самоизоляции, он рассказал, что происходит с зараженными коронавирусом людьми и почему врачам сложно угадать, как будет развиваться болезнь.

Он отметил, что новый вирус опасен тем, что врачи не могут предугадать, как будет развиваться заболевание, а также тем, что клиническая картина болезни часто отличается от реальных уже разрушений организма. Например, человек может не чувствовать никаких симптомов, кроме потери обоняния, а у него уже на 30% повреждены легкие - такие случаи уже были в практике.

Также главврач рассказал, как в больнице сталкивались с тольяттинцами, у которых уровень кислрода в крови снижен не критично, а вот КТ показывает почти полное повреждение легких.

- Многие болеют бессимптомно. Но если мы бы всем сделали компьютерную томографию легких, я не сомневаюсь, что у многих мы бы нашли серьезные изменения в легких. и это рано или поздно еще аукнется, - считает заслуженный врач РФ Николай Ренц.

Более подробно о том, как переносят коронавирус жители Тольятти, чем опасна эта инфекция и почему не спасает хороший иммунитет - в нашем материале.

Главврач тольяттинской больницы №5 о коронавирусе: "Человек переболел легко, а легкие у него уже повреждены".Главный врач Николай Альфредович Ренц о ситуации с COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU