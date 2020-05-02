2020-05-02T16:28:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области еще шесть человек перебороли коронавирус

Общее число выздоровевших в регионе достигло 58 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все пациенты проходили лечение в СамареВсе пациенты проходили лечение в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 2 мая, стало известно о выздоровлении еще шестерых пациентов, которым ранее поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Троих пациентов, в том числе подростка, выписали из Самарской городской больницы № 6.

- Два пациента — из числа контактных с ранее заболевшими, один заболел после возвращения из Москвы. Болезнь у них протекала в тяжелой форме. Также в Самаре выписали двоих человек из числа контактных, в том числе одного ребенка. Болезнь у них протекала в легкой форме, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

По данным властей, еще один пациент лечился на дому. Его амбулаторное лечение тоже завершено. Сейчас все выздоровевшие находятся в удовлетворительном состоянии. Анализы на коронавирус у них отрицательные. Таким образом, общее число пациентов, которые уже перебороли COVID-19, сейчас составляет 58 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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