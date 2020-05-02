2020-05-02T19:09:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области прогнозируют прирост заболеваемости COVID-19 до 100 человек в день

О таких перспективах региона заявили в Роспотребнадзоре
Анастасия ФИЛАТОВА
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В регионе выявили уже 433 случая заражения коронавирусомВ регионе выявили уже 433 случая заражения коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области с каждым днем увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией. В пятницу, 1 мая, выявили 25 новых пациентов, в субботу, 2 мая, плюс еще 41. В общей сложности COVID-19 зафиксировали уже у 433 жителей региона. Не исключено, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом могут вырасти в разы.

- Сейчас темп роста случаев заражения составляет 10,46% по области. Опираясь на эти данные, специалисты территориального управления Роспотребнадзора прогнозируют в ближайшее время прирост заболеваемости до 100 человек в день, - сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

Сейчас под наблюдением медиков Самарской области находится 731 человек, включая контактных лиц и пациентов с подозрением на коронавирус. За последние сутки в больницы госпитализировали 81 человека, 41 из них — в больницу имени В.Д. Середавина. По последним данным всего в регионе провели более 49 тысяч исследований на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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