2020-05-02T20:11:47+03:00
Общество

В Самаре горбольница № 4 вышла из карантина

Две недели стационар медучреждения работал в режиме обсерватора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Две недели медикам и пациентам пришлось провести в стенах больницыДве недели медикам и пациентам пришлось провести в стенах больницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре подошел к концу двухнедельный карантин в городской больнице № 4. Стационар медучреждения завершил работу в режиме обсерватора.

Сначала в помещениях больницы проведут необходимую санитарную обработку и дезинфекцию, а потом она вновь начнет принимать пациентов. В штатном режиме стационар должен заработать со следующей среды, 6 мая.

Напомним, что очаг заражения коронавирусом в больнице выявили в двадцатых числах апреля. Заразился один медик, а также инфекцию нашли еще у семерых пациентов пульмонологических отделений. В итоге в стационаре ввели карантин — домой никого не отпускали в течение 14 дней. Тем, кто остался в больнице, все это время активно помогали волонтеры и общественники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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