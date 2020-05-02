В Самаре горбольница № 4 вышла из карантина
В Самаре подошел к концу двухнедельный карантин в городской больнице № 4. Стационар медучреждения завершил работу в режиме обсерватора.
Сначала в помещениях больницы проведут необходимую санитарную обработку и дезинфекцию, а потом она вновь начнет принимать пациентов. В штатном режиме стационар должен заработать со следующей среды, 6 мая.
Напомним, что очаг заражения коронавирусом в больнице выявили в двадцатых числах апреля. Заразился один медик, а также инфекцию нашли еще у семерых пациентов пульмонологических отделений. В итоге в стационаре ввели карантин — домой никого не отпускали в течение 14 дней. Тем, кто остался в больнице, все это время активно помогали волонтеры и общественники.
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ИСТОЧНИК KP.RU