Два очага коронавируса нашли в дорожных компаниях Самарской области

3 Май 2020 2020-05-03T11:25:40+03:00

За прошедшие сутки COVID-19 подхватили 14 человек, которые работают в ООО «Самаратрансстрой», и 6 человек из ООО ТТС «РОКАДА». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области выявили два очага коронавируса. Оба – в дорожных компаниях. Так, по данным на воскресенье, 3 мая, за прошедшие сутки COVID-19 подхватили 14 человек, которые работают в ООО «Самаратрансстрой», и 6 человек из ООО ТТС «РОКАДА». Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего за прошедшие сутки коронавирусом заболели 85 человек. Больше всего – в Самаре. В областной столице новых случаев 39. Следом идут Сызрань (17 случаев) и Тольятти (13 случаев).

53 новых больных ранее контактировали с заразившимися коронавирусом. У 32 жителей Самарской области опасное заболевание нашли после того, как их обследовали с диагнозами внебольничная пневмония и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU