Житель Сорочинска привез из Самары коронавирус и заразил родителей, дедушку и еще 8 соседей

4 Май 2020 2020-05-04T17:10:53+03:00

Сейчас в городе заболели 11 человек, четверо из них пожилые люди

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Коронавирус в один из городов Оренбургской области привез молодой человек, который съездил в Самару. В Сорочинске местное министерство здравоохранения зафиксировало вспышку заболевания коронавирусом, там заболели 11 человек.

- Очень патогенный возбудитель распространяется по Сорочинску. Все пациенты с пневмониями и все пожилые. Источник мы уже нашли, молодой человек съездил туда на один. Потом он заразил родителей и дедушку, - рассказала глава минздрава Татьяна Савинова.

Родственники мужчины не соблюдали самоизоляцию. Пожилой мужчина навещал соседей, в итоге четверо пожилых жителей города заболели тяжелой пневмонией.

При этом затем коронавирус начал распространяться дальше и в этом виновато несоблюдение самоизоляции жителями Сорочинска.

ИСТОЧНИК KP.RU