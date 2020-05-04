Житель Сорочинска привез из Самары коронавирус и заразил родителей, дедушку и еще 8 соседей
Коронавирус в один из городов Оренбургской области привез молодой человек, который съездил в Самару. В Сорочинске местное министерство здравоохранения зафиксировало вспышку заболевания коронавирусом, там заболели 11 человек.
- Очень патогенный возбудитель распространяется по Сорочинску. Все пациенты с пневмониями и все пожилые. Источник мы уже нашли, молодой человек съездил туда на один. Потом он заразил родителей и дедушку, - рассказала глава минздрава Татьяна Савинова.
Родственники мужчины не соблюдали самоизоляцию. Пожилой мужчина навещал соседей, в итоге четверо пожилых жителей города заболели тяжелой пневмонией.
При этом затем коронавирус начал распространяться дальше и в этом виновато несоблюдение самоизоляции жителями Сорочинска.
ИСТОЧНИК KP.RU