В Тольятти полицейские задержали мужчину в подъезде жилого дома

5 Май 2020 2020-05-05T08:51:21+03:00

В квартире у задержанного нашли множество доказательств того, что он участвует в незаконном обороте наркотиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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41-летний мужчина был задержан в апреле в подъезде жилого дома на ул.Свердлова в Тольятти. Операцию проводили сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками.

- Задержали его 27 апреля, у него были при себе 4 пакетика, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в облМВД. - Экспертиза установила, что эти синтетический наркотик. Его масса превысила 800 граммов.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал. Полицейским задержанный заявил, что наркотики достал из "закладки".

У него дома при обыске нашли и иные доказательства его причастности к незаконному обороту наркотиков: электронные весы, полимерные пакеты, лабораторное оборудование, колбы, емкости с жидкими веществами необходимыми для производства синтетических наркотических средств. Все это изъято, а мужчина по решению суда арестован.

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ИСТОЧНИК KP.RU