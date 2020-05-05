Пропавший почти месяц назад рыбак Валерий Тимкин найден мертвым

5 Май 2020 2020-05-05T10:20:00+03:00

Поиски Дмитрия Лещенко, с которым Тимкин уезжал на рыбалку, пока продолжаются

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Волонтеры "Лиза Алерт" сообщили о прекращении поисков рыбака Валерия Тимкина - его тело было обнаружено 3 мая.

Напомним, 50-летний Валерий Тимкин и 33-летний Дмитрий Лещенко 7 апреля уехали на Усу рыбачить, после этого их никто не видел. Машину рыбаков обнаружили примерно там, где мужчины и должны были рыбачить, вот только их самих там не было.

Родственники обратились в полицию, 9 апреля ориентировка на пропавших рыбаков поступила и к волонтерам. 10 апреля они прочесали местность, но ничего не нашли. А 3 мая сообщили о том, что Валерий Тимкин найден погибшим.

Поиски Дмитрия Лещенко продолжаются - дома его ждут жена и ребенок. В день исчезновения он был одет в рыболовные сапоги камуфляжного коричнево-зеленого цвета, камуфляжные штаны зеленого цвета, армейский пиджак зеленого цвета на замке. На голове - зеленая армейская кепка. Рост 175 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщать по телефонам 89871657487 (Максим), 89277333178 (Ольга) или в ближайший отдел полиции. Обратиться также можно на kpsamara@phkp.ru. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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Валерия Тимкина и Дмитрия Лещенко ищут полиция и волонтеры, их родственники надеются, что пропавшие найдутся живыми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU