2020-05-06T20:00:48+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал, как Самарская область начнет снимать ограничения

Губернатор отметил, что план, разработанный регправительством, практически полностью совпадает с позицией главного врача
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области обсудили, как будут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Напомним, что сегодня на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова обозначила трехэтапный план по выходу из режима изоляции во всей России. Правда, в правительстве оговорились, что принимать окончательное решение в регионах будут губернаторы с учетом всех особенностей работы в губернии.

Озвученные на совещании у президента решения затем обсудили в Самаре, на оперативном штабе. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в регионе решение по выходу из ограничений будут принимать совместно с Роспотребнадзором.

- Это будет делаться исходя из ситуации, которая складывается в том или ином муниципальном образовании, будем также смотреть по категориям предприятий, - отметили на оперативном штабе.

Также губернатор отметил, что региональное правительство выработало свой план, как будут сниматься ограничения. И этот план во многом совпадает с теми позициями, что сегодня озвучили на совещании у президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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