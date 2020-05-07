В Самаре тестировать на коронавирус будут тех, кто часто контактирует с людьми

7 Май 2020 2020-05-07T06:29:43+03:00

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В Самаре хотят регулярно тестировать на коронавирус сотрудников учреждений стационарного пребывания и других ведомств, которые имеют наибольший контакт с людьми. Такое пожелание руководитель Роспотребнадзора по Самарской области озвучила на заседании оперативного штаба Самарской области. Губернатор инициативу поддержал

- Больше очаговых заражений допустить нельзя, - подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил областному минздраву разработать схему проведения таких тестирований.

На данный момент в сутки проводится от 2 до 3 тыс. исследований. Всего на данный момент провели около 60 тыс. исследований. К тестированию подключены несколько лабораторий: это Центр гигиены, СПИД-центр, РЖД, «Ситилаб», «Наука», «ИДК», клиники СамГМУ, «Скайлаб». Также к работе готова подключиться больница им. Середавина.

По поручению губернатора в регионе составят график исследований - плановое задание по тестам на каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU