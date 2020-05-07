2020-05-07T09:25:13+03:00
Общество

Появились фото страшной аварии, в которой погибли шесть человек

Также полицейские рассказали подробности трагедии
Владислав КИРСАНОВ
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Как сообщили сотрудники ГИБДД, «Киа» выехала на встречную полосуКак сообщили сотрудники ГИБДД, «Киа» выехала на встречную полосуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера вечером, 6 мая, в Самарской области произошло страшное ДТП. На автодороге «Ульяновск-Димитровград-Самара» столкнулись «Киа» и «Шевроле».

– Первая иномарка выехала на встречную полосу. Там в произошло лобовое столкновение на полной скорости. В происшествии погиб 39-летний водитель «Киа», 41-летний водитель «Шевроле» и четыре его пассажира, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Среди погибших 43-летняя женщина, 20-летний парень, 19-летняя девушка, а также 7-летняя девочка.

Шансов спастись при настолько сильном ударе было немного Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Шансов спастись при настолько сильном ударе было немногоФото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего. Они призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках дороги и не нарушать скоростной режим.

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На трассе столкнулись «Шевроле Круз» и «Киа Церато», в ДТП погибли и водители, и пассажиры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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