Появились фото страшной аварии, в которой погибли шесть человек
Вчера вечером, 6 мая, в Самарской области произошло страшное ДТП. На автодороге «Ульяновск-Димитровград-Самара» столкнулись «Киа» и «Шевроле».
– Первая иномарка выехала на встречную полосу. Там в произошло лобовое столкновение на полной скорости. В происшествии погиб 39-летний водитель «Киа», 41-летний водитель «Шевроле» и четыре его пассажира, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Среди погибших 43-летняя женщина, 20-летний парень, 19-летняя девушка, а также 7-летняя девочка.
Шансов спастись при настолько сильном ударе было немногоФото: ГУ МВД России по Самарской области
Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего. Они призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках дороги и не нарушать скоростной режим.
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На трассе столкнулись «Шевроле Круз» и «Киа Церато», в ДТП погибли и водители, и пассажиры (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU