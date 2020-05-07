«Поцеловал» дерево: в Самарской области водитель «четырнадцатой» попал в серьезное ДТП

7 Май 2020 2020-05-07T13:23:11+03:00

Мужчина превысил скорость и не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 6 мая, в Самарской области произошло ДТП. Поздней ночью 38-летний водитель «четырнадцатой» двигался по Нефтегорскому району. В какой-то момент он превысил скорость и не справился с управлением.

– Машину выкинуло с дороги. Уже в кювете она на полном ходу врезалась в дерево. Водитель пострадал, ему потребовалась срочная помощь медиков. Он был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии мужчина был трезв. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU