Турбазы Самарской области нарушили режим самоизоляции
В Самарской области обнаружили турбазы, которые нарушили режим самоизоляции. Как рассказал на заседании оперативного штаба глава Шигонского района, некоторые турбазы открылись в майские праздники, нарушив ограничительные меры.
Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что теперь все подобные заведения проверят, а в Шигонском районе на въезде в рекреационную зону выставят пост ГИБДД.
- Нужно провести работу с владельцами всех турбаз и объяснить, почему сейчас важно не начинать работу. Если и власть, и владельцы бизнеса, и граждане ответственно отнесутся к режиму самоизоляции, ограничения снимут быстрее, - уточнил Дмитрий Азаров.
Напомним, что ранее губернатор озвучивал идею снимать ограничения с благополучных районов. Сейчас в Самарской области есть только два города и шесть районов, где нет коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU