2020-05-07T21:53:27+03:00
Общество

Турбазы Самарской области нарушили режим самоизоляции

Теперь все заведения проверят, а на въезде в рекреационную зону выставят посты ГИБДД
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Безответственных туристов не пустит на турбазы полицияБезответственных туристов не пустит на турбазы полицияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области обнаружили турбазы, которые нарушили режим самоизоляции. Как рассказал на заседании оперативного штаба глава Шигонского района, некоторые турбазы открылись в майские праздники, нарушив ограничительные меры.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что теперь все подобные заведения проверят, а в Шигонском районе на въезде в рекреационную зону выставят пост ГИБДД.

- Нужно провести работу с владельцами всех турбаз и объяснить, почему сейчас важно не начинать работу. Если и власть, и владельцы бизнеса, и граждане ответственно отнесутся к режиму самоизоляции, ограничения снимут быстрее, - уточнил Дмитрий Азаров.

Напомним, что ранее губернатор озвучивал идею снимать ограничения с благополучных районов. Сейчас в Самарской области есть только два города и шесть районов, где нет коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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