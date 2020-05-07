Турбазы Самарской области нарушили режим самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T21:53:27+03:00

Теперь все заведения проверят, а на въезде в рекреационную зону выставят посты ГИБДД

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В Самарской области обнаружили турбазы, которые нарушили режим самоизоляции. Как рассказал на заседании оперативного штаба глава Шигонского района, некоторые турбазы открылись в майские праздники, нарушив ограничительные меры.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что теперь все подобные заведения проверят, а в Шигонском районе на въезде в рекреационную зону выставят пост ГИБДД.

- Нужно провести работу с владельцами всех турбаз и объяснить, почему сейчас важно не начинать работу. Если и власть, и владельцы бизнеса, и граждане ответственно отнесутся к режиму самоизоляции, ограничения снимут быстрее, - уточнил Дмитрий Азаров.

Напомним, что ранее губернатор озвучивал идею снимать ограничения с благополучных районов. Сейчас в Самарской области есть только два города и шесть районов, где нет коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU