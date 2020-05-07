Названы два города в Самарской области, где нет коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T19:30:00+03:00

Осталось лишь два города, где нет коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Узнали, в каких городах Самарской области до сих пор нет коронавируса. Их немного

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В Самарской области остались только два города, куда до сих пор не проник коронавирус. Из 10 городских округов заражение коронавирусной инфекцией зафиксировали уже в восьми. Устояли два города - это Нефтегорск и Похвистнево. Оба города являются столицами муниципальных районов, там тоже пока не найдено ни одного случая заражения.

В остальных восьми случаи заражения зарегистрированы в разное время. Лидируют Самара, Тольятти и Сызрань. Среди менее крупных городов лидирует Новокуйбышевск - здесь 22 пациента с положительным анализом на коронавирус. 18 случаев в Чапаевске, 16 в Жигулевске. Меньше всего случаев в Отрадном - здесь заболела только одна женщина, но она, к сожалению, скончалась.

Всего на данный момент в Самарской области зафиксировано 743 случая заражения в восьми городских округах и 21 муниципальном районе. Пока что самые здоровые территории это Похвистневский, Нефтегорский, Кинель-Черкасский, Исаклинский, Елховский и Борский районы.

Эксперты уверены, что выявить причины этого просто невозможно. Самые здоровые районы - это не те, где обычно меньше заболеваний. Просто им повезло больше всего. Тем интереснее феномен Похвистневского района, который находится прямо на границе с опасной Оренбургской областью.

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ИСТОЧНИК KP.RU