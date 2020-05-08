Режим работы Почты России на майские праздники в Самаре: как будут работать отделения

8 Май 2020 2020-05-08T16:53:51+03:00

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Представители Почты России рассказали о режиме работы отделений на майские праздники в Самаре. Напомним, празднование Дня Победы в стране займет с 9 по 11 мая.

– Завтра, 9 мая, отделения Почты России работать не будут. 11 мая будет короткий день – работа будет вестись по субботнему графику, то есть на час меньше, – говорится в сообщении компании.

При этом 10 и 12 мая почтовые отделения будут работать по стандартному расписанию. Отметим, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Клиентов почтовых отделений просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга, а также быть в медицинских масках.

ИСТОЧНИК KP.RU