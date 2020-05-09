«Нас кинули»: почему не было салюта в Самаре на 9 мая

9 Май 2020 2020-05-09T22:15:56+03:00

Нарушители самоизоляции ждали фейерверка в 22.00, но военные неожиданно для всех «отстрелялись» на полтора часа раньше

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В Самаре нарушители самоизоляции остались без праздничного салюта ко Дню Победы. К 22.00 на площади Славы и рядом с набережной собралась настоящая толпа. Вопреки призывам властей остаться дома, не нарушать самоизоляцию и посмотреть салют онлайн, в городе нашлось немало желающих посмотреть традиционный праздничный фейерверк вживую. Ранее появилась информация, что салют произойдет в десять вечера. Однако собравшиеся ждали напрасно.

- Мы на набережной в 22:10, нет никакого салюта! Кинули нас! - возмущались горожане в соцсетях. В результате, прождав полчаса, замерзнув под начинающимся дождем и недоумевая, толпа стала нехотя расходиться

Как оказалось, салют в Самаре все-таки прогремел, но на полтора часа раньше. По неозвученным причинам военные начали стрелять в 20.30, когда еще толком не стемнело. По одной из версий, это могло быть сделано для того, чтобы нарушители самоизоляции не собирались на набережной посмотреть красочное зрелище. Но если так, то затея не увенчалась успехом, и в результате собравшиеся посмотреть салют горожане провели в напрасных ожиданиях гораздо больше времени.

Более того, многих журналистов, собиравшихся вести прямую трансляцию, тоже не предупредили об изменении времени, а снимать салют на видео на набережную пустили одну-единственную телекомпанию, принадлежащую областному правительству. Тем не менее, фотограф «КП-Самара» запечатлела для вас прекрасные кадры салюта, полюбоваться которыми можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU