На трассе под Самарой погиб 34-летний водитель «Приоры»

10 Май 2020 2020-05-10T17:48:14+03:00

Автомобиль вылетел с дороги, а затем несколько раз перевернулся

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Сегодня, 10 мая, ранним утром произошло ДТП в Красноярском районе Самарской области. На автодороге «Волжский-Курумоч-Урал» «Приора» улетела в кювет. По версии правоохранителей, 34-летний водитель не справился с управлением.

– Машина несколько раз перевернулась. К сожалению, мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по факту случившегося, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Отметим, что также сегодня в этом районе произошла еще одна смертельная авария. Водитель КамАЗа не смог удержать грузовик и он перевернулся. Мужчину также не удалось спасти. ГИБДД призывает всех автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

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Сотрудники ГИБДД огородили место и обеспечили беспрепятственное движение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU