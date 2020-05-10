Стали известны условия снятия режима самоизоляции в Самарской области
Сегодня, 10 мая, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Там были названы условия снятия ограничений по самоизоляции в регионе.
– На данный момент крайне преждевременно говорить про смягчения. К первому этапу снятия ограничений в регионе можно приступить тогда, когда коэффициент заболеваемости будет не больше 1. На данный момент он находится на отметке 1,1, – сообщила руководитель Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.
Дополнительный показатель, по словам Светланы Архиповой, это летальность при заболевании COVID-19. Также в регионе до 22 мая появится дополнительные 170 коек для пациентов с новой инфекцией. 15 мая планируется открытие спецлаборатории, которая позволит делать на 500 тестов на коронавирус в сутки больше. Она будет базироваться в больнице им. Середавина.
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Глава ведомства Анна Попова уточнила, что это будет происходить в 3 этапа (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU