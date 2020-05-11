Выплата соцработникам в Самаре из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит

11 Май 2020 2020-05-11T17:59:21+03:00

Для тех, кто непосредственно работает с зараженными коронавирусом, доплаты будут больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин снова обратился к россиянам. В своем выступлении он обозначил новый пакет мер поддержки населения. В частности, теперь доплаты будут положены не только сотрудникам сферы здравоохранения, медикам, которые работают в инфекционных больницах и отделениях с больными коронавирусом, но и социальным работникам.

- Повышенную нагрузку и риски несут сейчас сотрудники социальных учреждений. Считаю необходимым установить для них федеральную доплату на три месяца: с 15 апреля по 15 июля, - отметил президент.

Согласно новым мерам поддержки, врачи, которые работают в соцучреждениях, получат по 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а те, кто непосредственно оказывает помощь больным коронавирусом, — 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала выплата составит 25 тысяч рублей, а для тех, кто работает с зараженными коронавирусом, — 35 тысяч рублей.

Младшему персоналу заплатят 15 и 20 тысяч рублей, техническому персоналу 10 и 15 тысяч рублей. Сумма будет отличатся на основании указанных ранее условий.

Подробнее о реализации мер поддержки, снятии или сохранении ограничений в Самарской области в ближайшее время расскажет глава региона Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU