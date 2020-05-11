2020-05-11T22:03:41+03:00
Общество

Выход из режима самоизоляции в Самаре: когда самарцы выйдут на работу

Разбираемся, когда самарцы выйдут на работе и как будет проходить выход из режима самоизоляции в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарцы уже рвутся на работу из изоляцииСамарцы уже рвутся на работу из изоляции
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Начинается постепенный выход из режима самоизоляции в Самаре и Самарской области - это начнет происходить уже с 12 мая. Мы прочитали новое постановление губернатора, послушали президента страны и попытались разобраться, когда самарцы выйдут на работу.

Режим ограничений в регионе пока продлен до 18 мая. До этого времени точно не будут работать:

- фитнес-центры, спортзалы, все спортивные объекты,

- развлекательные центры, детские центры,

- аквапарки, бассейны,

- ночные клубы, дискотеки,

- кафе, рестораны, заведения общепита.

До 18 мая также не будет работать непродовольственные магазины, где не продают товары первой необходимости. Стоит заметить, что в Самаре уже работают многие магазины, которые находятся не в торговых центрах - они лишь ввели в ассортимент товары первой необходимости.

В школах продолжится дистанционное образование.

Практически все остальные компании уже работали и продолжат работать. Единственные ограничения: все они должны соблюдать требования санитарного врача, работать в соответствие с требованиями режима повышенной готовности. Социальное дистанцирование работников, постоянная обработка помещений в усиленном режиме и десятки других тонкостей должны соблюдаться. Именно поэтому работодатели до сих пор выводят не всех сотрудников, при возможности обеспечивая режим дистанционной работы.

При этом есть и другая проблема: многие люди в этой ситуации работу потеряли. Сегодня на совещании Владимир Путин еще раз озвучил меры по поддержке таких граждан.

Правительство Самарской области обещало каждый день рассматривать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и решать, можно ли снимать другие ограничения и какие еще районы объявить территорией, свободной от части запретов. На данный момент часть ограничений сняли на 22 муниципальных территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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