Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самарской области: "Говорить о выходе на плато не приходится"
Губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме рассказал, как будут сниматься ограничения в регионе из-за коронавируса, каких послаблений можно ждать и какова сейчас ситуация с инфекцией в области. Он особенно отметил, что по мнению врачей ситуация сохраняется напряженной.
- Говорить о выходе на плато пока не приходится, по'тому и на серьезные послабления мы пока не имеем права, - отметил Дмитрий Азаров.
Он подробно рассказал обо всех принятых решениях: 18 районов и 4 города оказались в списке отличников и здесь людям разрешат гулять, заниматься спортом и ходить в парки. Также здесь откроются магазины. В других районах и в областной столице все остается по-прежнему до 18 мая. Подробнее можно почитать об этом в нашем разборе.
В финале Дмитрий Азаров попросил жителей еще немного потерпел и напомнил, что ответственность и дисциплина помогут быстрее достичь стабилизации количества заболевших. И тогда можно будет отменять другие ограничения.
- Надеюсь, в этом нам поможет и погода, - резюмировал Дмитрий Азаров.
ИСТОЧНИК KP.RU