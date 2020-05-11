2020-05-11T23:41:45+03:00
Общество

Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самарской области: "Говорить о выходе на плато не приходится"

Губернатор рассказал, как будут сниматься ограничения и какие районы оказались в отличниках по коронавирусной ситуации
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров рассказал о режиме самоизоляции в регионеДмитрий Азаров рассказал о режиме самоизоляции в регионе
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Губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме рассказал, как будут сниматься ограничения в регионе из-за коронавируса, каких послаблений можно ждать и какова сейчас ситуация с инфекцией в области. Он особенно отметил, что по мнению врачей ситуация сохраняется напряженной.

- Говорить о выходе на плато пока не приходится, по'тому и на серьезные послабления мы пока не имеем права, - отметил Дмитрий Азаров.

Он подробно рассказал обо всех принятых решениях: 18 районов и 4 города оказались в списке отличников и здесь людям разрешат гулять, заниматься спортом и ходить в парки. Также здесь откроются магазины. В других районах и в областной столице все остается по-прежнему до 18 мая. Подробнее можно почитать об этом в нашем разборе.

В финале Дмитрий Азаров попросил жителей еще немного потерпел и напомнил, что ответственность и дисциплина помогут быстрее достичь стабилизации количества заболевших. И тогда можно будет отменять другие ограничения.

- Надеюсь, в этом нам поможет и погода, - резюмировал Дмитрий Азаров.

azarov.lifeazarov.life
Дмитрий Азаров- о режиме самоизоляции, снятии ограничений и плато коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU

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