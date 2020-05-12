Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 12 мая 2020 года: подтвердились 66 случаев

12 Май 2020 2020-05-12T10:38:28+03:00

Всего в России за сутки появилось 10899 заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число заболевших в Самарской области на 12 мая 2020 года составляет 1083 человека

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 12 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 66 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 1083 человека. 148 из них выздоровели, 9 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 10899 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 5392 жителей, в Московской области – 1063. В Нижегородской области и Санкт-Петербурге – 354 и 339 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 232243 человек, 43512 пациентов выздоровели (3711 за прошедший день), 2116 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 107 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции

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Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 12 мая 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU