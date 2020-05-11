2020-05-11T23:04:50+03:00
Общество

Коронавирус в Самаре, последние новости на 12 мая 2020 года: болезнь начали находить на профосмотрах, самоизоляцию продлили

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 12 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарская область медленно идет к выходу из ограниченийСамарская область медленно идет к выходу из ограничений
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Появились последние новости про коронавирус в Самаре на 12 мая 2020 года. С этого дня начинается постепенное снятие ограничений, отменен режим единых нерабочих дней, но остается режим самоизоляции и обязательное требование к ношению масок. Расскажем, на что стоит обратить внимание и какие моменты не стоит упускать.

Количество случаев заражения коронавирусом в Самарской области

В регионе за сутки выявлено 66 новых случаев, всего 1017 случаев заражения зарегистрировано. 148 человек уже выписаны и полностью выздоровели.

371 пациент в Самаре, 277 в Тольятти, 118 в Сызрани.

Интересно, что уже три случая заражения коронавирусом в Самарской области найдены при проведении профилактических осмотров - то есть среди здоровых лиц. Такие тесты проводят медикам, работникам социальной сферы.

В Самарской области делается около 3,5 тыс исследований в день и больше. Это лучший показатель в стране.

Режим самоизоляции и ограничительные меры в Самарской области

Все ограничения продлены до 18 мая. Подробнее об этом мы написали в статье. Нельзя гулять, ходить в парки, посещать детские площадки. Работать продолжат те же предприятия, что и ранее. К ним очень серьезные санитарные требования предъявляет Роспотребнадзор. К тому же тех, кто может, просят оставить работников на дистанционке - это поможет сохранить общественный транспорт безопасным местом.

А вот в 4 городах и 18 районах можно будет гулять, ходить в парки и заниматься спортом. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, это те районы, где местные власти хорошо сработали и где люди соблюдали режим самоизоляции.

При этом губернатор отметил, что пока говорить о выходе на плато не приходится. Однако, для принятия послаблений учитываются также такие показатели, как готовность коечного фонда, количество проводимых тестов. И эти показания в регионе постоянно улучшаются.

Продолжают в Самарской области поддерживать медиков, которые борются с инфекцией. Доплаты до 15 мая получат те специалисты, которые непосредственно работают с коронавирусными больными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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